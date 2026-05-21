21 мая 2026
Экономика

Фонд Сороса выделил 300 млн долларов на защиту демократии в США

время публикации: 21 мая 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 13:39
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations выделит в ближайшие пять лет 300 миллионов долларов на защиту американских демократических институтов и продвижение экономической безопасности американцев. Об этом сообщает Euronews.

Решение принято на фоне противостояния фонда с администрацией президента США Дональда Трампа. В сентябре 2026 года министерство юстиции США распорядилось, чтобы федеральные прокуроры подготовили планы возможного расследования в отношении OSF.

По данным СМИ, это распоряжение появилось после требований президента Дональда Трампа и касается потенциальных статей о мошенничестве, отмывании средств, рэкете и "материальной поддержке терроризма".

В OSF тогда назвали подозрения безосновательными и политически мотивированными, подчеркнув, что все программы фонда законны и не связаны с насилием. В фонде подчеркивали, что попытки связать его с терроризмом – это давление на гражданское общество и свободу слова.

Сам Трамп, говоря о деятельности Сороса, заявил: "Я продолжаю слышать его имя. Если он финансирует такое – у них будут проблемы. Это анархисты".

Open Society Foundations (OSF) – один из крупнейших частных доноров правозащитных и демократических инициатив по всему миру, общая сумма грантов которого составила 32 миллиарда долларов. Самому Джорджу Соросу – 95 лет.

