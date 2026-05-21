Сбой на заводе "Тнувы" по производству "коттеджа"
время публикации: 21 мая 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 12:56
Во вторник, 19 мая, на заводе компании "Тнува" в промзоне Алон-Тавор произошла авария, повлекшая нехватку ряда молочных продуктов компании на прилавках магазинов в канун праздника Шавуот.
В частности, речь идет о твороге, "коттедже", сметане, простокваше, йогуртах "Йопле" и сливочном сыре "Наполеон".
Следует отметить, что поломка не касается производства питьевого молока, сыров и соевой продукции.