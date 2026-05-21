CNN: Иран стремительно восстанавливает ВПК и уже возобновил производство дронов

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценкой американского разведывательного сообщества, Иран восстанавливает свой военно-промышленный комплекс значительно быстрее, чем предполагалось. В частности, возобновилось производство БПЛА.

Восстанавливается и военный потенциал, включая ракетные базы, пусковые установки. Это означает, что, в случае возобновления военных действий президентом США Дональдом Трампом Иран сможет нанести ощутимый ущерб региональным союзникам США, а также заставляет усомниться в утверждениях, что удары США и Израиля нанесли долгосрочный урон иранской мощи.

Полное восстановление способностей, связанных с БПЛА, возможно уже через полгода. Это позволит Ирану возобновить воздушные удары по Израилю и арабским государствам Залива.

Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, нанесенный ущерб оказался не таким серьезным, как надеялись в США и Израиле. Во-вторых, Иран продолжает получать помощь от России и Китая. Так, даже во время войны КНР поставлял режиму аятолл компоненты ракет.