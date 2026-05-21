ЦАХАЛ в дни праздника Шавуот открывает ряд маршрутов на юге Израиля

Командование Южного округа ЦАХАЛа сообщило, что в преддверии праздника Шавуот вновь откроет для туристов часть маршрутов на юге Израиля, ранее объявленных закрытой военной зоной.

Часть полигонов будет открыта для посещения с начала праздника, 21 мая, до исхода субботы, 23 мая. При этом ЦАХАЛ продолжит учения на юге страны, поэтому часть зон останется закрытой.

Шоссе 10 в зоне ответственности территориальной бригады "Паран" будет открыто на участке от смотровой площадки Бар-Лев до блокпоста 10/12 22-23 мая с 8:00 до 16:00. Предварительная координация для проезда по этому участку не требуется, однако в армии рекомендуют перед поездкой уточнить информацию по телефону 08-650-6216.

Для посещения других разрешенных участков закрытых военных зон требуется предварительное согласование с координационным центром Южного округа до начала праздника. В субботу согласование проводиться не будет.

В ЦАХАЛе призвали не заходить в запрещенные районы, а при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, патронов или подозрительных предметов немедленно отойти и сообщить об этом по телефонам 08-9902926/8.