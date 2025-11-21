В результате удара ВВС ЦАХАЛа по тренировочной базе ХАМАСа в Ливане уничтожены 13 террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате удара, нанесенного по тренировочному комплексу ХАМАСа в Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана, были ликвидированы 13 боевиков террористической организации.

Среди ликвидированных террористов был Джауад Сидауи, готовивший боевиков для осуществления террористических акций с территории Ливана против сил ЦАХАЛа и Израиля.

"Государство Ливан обязалось демилитаризовать вооруженные группировки в палестинских лагерях беженцев, но террористические организации продолжают цинично использовать население в террористических целях, – говорится в сообщении ЦАХАЛа. – Несмотря на заверения ХАМАСа в обратном, это является неопровержимым доказательством его попыток укрепиться в Ливане".