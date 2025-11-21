x
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2025
|
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
21 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате удара ВВС ЦАХАЛа по тренировочной базе ХАМАСа в Ливане уничтожены 13 террористов

Ливан
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 21 ноября 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 17:06
В результате удара ВВС ЦАХАЛа по тренировочной базе ХАМАСа в Ливане уничтожены 13 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате удара, нанесенного по тренировочному комплексу ХАМАСа в Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана, были ликвидированы 13 боевиков террористической организации.

Среди ликвидированных террористов был Джауад Сидауи, готовивший боевиков для осуществления террористических акций с территории Ливана против сил ЦАХАЛа и Израиля.

"Государство Ливан обязалось демилитаризовать вооруженные группировки в палестинских лагерях беженцев, но террористические организации продолжают цинично использовать население в террористических целях, – говорится в сообщении ЦАХАЛа. – Несмотря на заверения ХАМАСа в обратном, это является неопровержимым доказательством его попыток укрепиться в Ливане".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2025

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по тренировочной базе ХАМАСа в Ливане