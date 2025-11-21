x
В возрасте 97 лет умер Эли Заира, глава военной разведки во время войны Судного дня

время публикации: 21 ноября 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 18:31
В возрасте 97 лет умер Эли Заира, глава военной разведки во время войны Судного дня
Википедия

Генерал-майор в отставке Эли Заира, возглавлявший военную разведку Израиля (АМАН) во время войны Судного дня, скончался в возрасте 97 лет.

На разных этапах карьеры возглавлял бригаду "Цанханим", оперативный отдел Генерального штаба и Управление военной разведки Израиля. Ушел в отставку после публикации отчета комиссии Аграната (1974), возложившей на командование ЦАХАЛа в целом и лично на начальника АМАН ответственность за неготовность Израиля к началу войны Судного дня.

В 1993 году Заира выпустил книгу, где попытался очистить свою репутацию, представив собственную трактовку событий последних дней перед войной Судного дня.

