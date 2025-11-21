x
21 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 60 разыскиваемых за террор

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 13:03
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 60 разыскиваемых за террор
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 60 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности, в их числе 18 боевиков ХАМАСа.

Масштабная операция проводилась в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона (в течение трех дней провели около 300 обысков и 220 допросов). Там в итоге задержали четырех террористов.

Кроме того, были арестованы восемь террористов, причастных к торговле оружием, а также террорист, бросавший бутылки с зажигательной смесью в поселение Кармей-Цур.

Было конфисковано более 15 транспортных средств, приобретенных на средства террористов.

Силы бригады "Иегуда" провели сотни обысков, арестовав 18 разыскиваемых боевиков ХАМАСа. В ходе операции были изъяты винтовки М-16, пистолеты и другое оружие.

Силы бригады "Биньямин" провели четыре операции, в ходе которых были арестованы 17 разыскиваемых, включая торговцев оружием, нарушителей порядка, метателей "коктейлей Молотова" и др. Были изъяты пистолет, винтовка М-4 и другое оружие.

Силы бригады "Менаше" в деревне Бартаа арестовали террористов, было обнаружено и изъято оружие.

Силы бригады "Шомрон" и пограничная полиция обнаружили и изъяли два станка для изготовления оружия, два охотничьих ружья и оружие типа "Карло".

Силы бригады "Эфраим" действовали в Туль-Кареме и близлежащих деревнях.

