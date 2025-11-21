Электровелосипед сбил пожилую женщину в Кирьят-Малахи

На улице Шимон Перес в Кирьят-Малахи молодой человек на электровелосипеде сбил женщину в возрасте 71 года. Женщина получила множественные травмы, она находится в тяжелом состоянии.

Ехавший на электровелосипеде 19-летний юноша получил черепно-мозговую травму. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, бригада МАДА эвакуировала их в больницу: женщину увезли на машине интенсивной терапии в тяжелом состоянии, велосипедиста увезли в состоянии средней степени тяжести.