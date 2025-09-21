ЦАХАЛ: силы 36-й бронетанковой дивизии присоединились к боевым действиям в городе Газа. Видео

В воскресенье, 21 сентября, ЦАХАЛ сообщил о начале ввода сил 36-й бронетанковой дивизии в город Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2".

В последние дни под руководством дивизионного центра управления огнем в секторе Газы были атакованы десятки объектов террористов с целью изолировать район боевых действий и обеспечить вход дополнительных наземных сил.