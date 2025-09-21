x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 18:34
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 4-м шоссе полиция остановила машину участника вчерашней акции протеста в Кфар-Сабе

Полиция
Акции протеста
время публикации: 21 сентября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 17:20
На 4-м шоссе полиция остановила машину участника вчерашней акции протеста в Кфар-Сабе
Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на 4-м шоссе был остановлен автомобиль участника вчерашней акции протеста возле штаба "Ликуда" в Кфар-Сабе, активист задержан по подозрению в причастности к нападению на депутата Кнессета. Задержанному около 40 лет, он проживает в Рамат-Гане.

Расследуемый полицией инцидент произошел в субботу, 20 сентября, в Кфар-Сабе во время мероприятия, проводимого партией "Ликуд" по случаю наступающего еврейского Нового года. Рядом со зданием проходила акция протеста левых активистов против назначения генерал-майора Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности. Сообщалось, что демонстранты сбили с ног депутата Кнессета Эли Далаля.

Присутствовавшие на мероприятии утверждали, что несколько сотен активистов ворвались в здание. Спустя сутки полиция сообщила, что эта информация не соответствует действительности, "прорыва" в здание не было. Столкновения происходили у входа в здание.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 сентября 2025

Беспорядки на праздничном мероприятии "Ликуда"