На 4-м шоссе полиция остановила машину участника вчерашней акции протеста в Кфар-Сабе

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на 4-м шоссе был остановлен автомобиль участника вчерашней акции протеста возле штаба "Ликуда" в Кфар-Сабе, активист задержан по подозрению в причастности к нападению на депутата Кнессета. Задержанному около 40 лет, он проживает в Рамат-Гане.

Расследуемый полицией инцидент произошел в субботу, 20 сентября, в Кфар-Сабе во время мероприятия, проводимого партией "Ликуд" по случаю наступающего еврейского Нового года. Рядом со зданием проходила акция протеста левых активистов против назначения генерал-майора Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности. Сообщалось, что демонстранты сбили с ног депутата Кнессета Эли Далаля.

Присутствовавшие на мероприятии утверждали, что несколько сотен активистов ворвались в здание. Спустя сутки полиция сообщила, что эта информация не соответствует действительности, "прорыва" в здание не было. Столкновения происходили у входа в здание.