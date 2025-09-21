Тревога в Ашдоде и окрестностях. Взрыв до сирены

В10:00-10:01 21 сентября тревога "Цева адом" прозвучала в Ашдоде и окрестностях, включая Штулим и Ницан.

Жители Ашдода сообщают, что взрыв был до сирены.

ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски двух ракет из северной части сектора Газы. Одна ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол", другая упала на открытой местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавших нет.

Идет 716-й день войны "Железные мечи".

Прошлый ракетный обстрел Ашдода из сектора Газы был зафиксирован 6 апреля 2025 года. Тогда в результате разрыва одной из ракет в Ашкелоне были пострадавшие.