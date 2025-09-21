Араб, ремонтировавший отели в Иерусалиме, задержан по подозрению в поддержке террора
время публикации: 21 сентября 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 09:52
Полиция арестовала двух жителей арабских кварталов Иерусалима за подстрекательство к терроризму и за идентификацию себя с террористами.
30-летний мужчина, работавший ремонтником в гостиницах в Иерусалиме и его окрестностях, публиковал в соцсетях заявления в поддержку террора против евреев.
При обыске в доме другого подозреваемого, 46-летнего мужчины, был найден флаг ХАМАСа, а также предметы с атрибутикой террористических организаций.