МВД: мэру Барселоны было отказано во въезде в Израиль

Управление по вопросам народонаселения и миграции при министерстве внутренних дел объявило, что мэру Барселоны Жауме Колбони, который должен был прибыть в Израиль этой ночью около полуночи, было отказано во въезде в страну.

В заявлении МВД отмечается, что отказ согласован с министерством иностранных дел и Советом национальной безопасности.

Данное решение было связано с рядом недавних антиизраильских заявлений Колбони и решением мэрии Барселоны "разорвать отношения с Израилем".

Жауме Колбони планировал посетить мемориал "Яд ва-Шем" в Иерусалиме и Палестинскую автономию.

Напомним, что 30 мая 2025 года муниципальный совет Барселоны одобрил полный разрыв культурных и прочих связей с Израилем, приостановив действие соглашения о городах-побратимах с Тель-Авивом, до тех пор, пока не будет обеспечено "полное соблюдение международного права и прав человека палестинского народа в секторе Газы". Решение призывало к полному замораживанию отношений с нынешним правительством Израиля и прекращению контактов с компаниями, связанными с Израилем, включая запрет на заход судов, перевозящих оружие в Израиль, в порт Барселоны. ХАМАС приветствовал это решение муниципального совета Барселоны.