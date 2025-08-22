Бени Ганц: "Крайне левые заплатили, чтобы убрать меня с политической карты"

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц на встрече с активистами партии обвинил крайне левые силы в том, что они направили финансовые усилия на то, чтобы убрать его с политической карты.

"Я седьмой раз меняю телефон. Не потому что иранцы меня прослушивают, потому что это не так. Не потому, что пресса меня достает, потому что это не так. Не потому, что Биби (Нетаниягу) меня ищет… Хотя это наверное так, но об этом отдельно. А потому что радикальные левые заплатили, чтобы снять меня с предвыборной гонки. Много денег. И я знаю, кто именно. У меня есть имена и суммы", - заявил Ганц.

Напомним, что накануне корпорация гостелерадио "Кан" сообщила, что Ганц взвешивает возможность вернуться в коалицию. Согласно опубликованной информации, Ганц обдумывает эту возможность в связи с перспективами соглашения по сделке с ХАМАСом. Сообщается, что Ганц проводит консультации по этому вопросу.