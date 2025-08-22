В Рамалле задержаны двое террористов. Видео

x
22 августа 2025
22 августа 2025
время публикации: 22 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 08:33
В Рамалле задержаны двое террористов
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция Израиля сообщают об аресте в центре Рамаллы двух террористов, готовившихся совершить нападение. Один из них был вооружен.

В операции по задержанию террористов, осуществленной 21 августа, были задействованы бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним"), силы армейской бригады "Биньямин" и агенты спецслужб.

В сообщении сказано, что совершение теракта эти двое боевиков обсуждали на прошлой недели с третьим членом их группы.

Задержанные переданы следователям ШАБАКа для допроса.

