Группа израильтян проникла в Сирию, нарушители задержаны

время публикации: 22 декабря 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 14:33
Группа израильтян проникла в Сирию, нарушители задержаны
Michael Giladi/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что несколько израильских граждан проникли на территорию Сирии через Голанские высоты.

Нарушителей задержали и вернули на территорию Израиля.

Задержанные переданы в израильскую полицию для дальнейшего разбирательства.

"ЦАХАЛ решительно осуждает этот инцидент и подчеркивает, что это серьезное правонарушение, представляющее угрозу для мирного населения и сил ЦАХАЛа", – сказано в заявлении военных.

