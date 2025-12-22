Группа израильтян проникла в Сирию, нарушители задержаны

ЦАХАЛ сообщает, что несколько израильских граждан проникли на территорию Сирии через Голанские высоты.

Нарушителей задержали и вернули на территорию Израиля.

Задержанные переданы в израильскую полицию для дальнейшего разбирательства.

"ЦАХАЛ решительно осуждает этот инцидент и подчеркивает, что это серьезное правонарушение, представляющее угрозу для мирного населения и сил ЦАХАЛа", – сказано в заявлении военных.