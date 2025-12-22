"Кан": коалиция намерена заморозить до выборов создание комиссии по расследованию событий 7 октября

Правительство не намерено создавать до выборов какую-либо комиссию по расследованию событий 7 октября. Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на источники в правительстве и в коалиции.

Согласно опубликованной информации, в коалиции уже обратились к общественным деятелям, поддерживающим оппозицию с просьбой начать переговоры о согласованном формате комиссии.

По информации "Кан", после голосования в предварительном чтении за законопроект, представленный коалицией, его продвижение будет прекращено для ведения переговоров.

Как сообщалось ранее, 22 декабря межминистерская комиссия по законодательству проголосует за законопроект, представленный коалицией. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение, в котором выражается протест против законопроекта депутата Ариэля Кальнера о создании "национальной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года".

Баарав-Миара убеждена, что инициатива парламентария от "Ликуда" является принципиально ущербной и предотвратит независимое и профессиональное расследование, призванное установить истину. Ее цель, согласно юридическому советнику, – обслуживание политических интересов правительства, а не расследование его деятельности.

"Более 50 лет назад Кнессет разработал специальный инструмент для расследования событий подобного масштаба, и это государственная комиссия по расследованию. Трудно представить себе более экстренные причины для создания такой комиссии, чем события 7 октября и последовавшей за ним войны", – заявила она.

Юрсоветник подчеркнула что согласно существующему законодательству, состав комиссии должен быть определен председателем Верховного суда, а не политическими силами: "Речь идет о политизации расследования, что может быть принято общественностью как новая арена политической борьбы, а не как объективный орган", – считает Баарав-Миара.

Согласно тексту законопроекта Кальнера, спикер Кнессета проведет консультации с представителями коалиции и оппозиции, после чего представит на утверждение пленарного заседания Кнессета предлагаемый состав комиссии. Для его утверждения необходимо большинство в 80 голосов. Если такого большинства не найдется, то глава коалиции предложит своих кандидатов, а глава оппозиции – своих. Если одна из сторон откажется принимать участие в формировании комиссии, эту функцию выполнит спикер Кнессета.

Если законопроект будет утвержден межминистерской комиссией по законодательству, он будет вынесен на голосование в предварительном чтении уже 24 декабря.

Параллельно начинает работу комиссия министров во главе с премьер-министром, которая должна определить полномочия будущей комиссии. Первое заседание этой рабочей группы состоится 22 декабря в то время, когда Нетаниягу должен был давать свидетельские показания в суде. По просьбе адвокатов главы правительства, заседание отменено.

В оппозиции уже заявили, что не намерены соглашаться на создание комиссии, предложенной правительством. На этой неделе депутаты от оппозиции, входящие в состав комиссии по государственному контролю, намерены вынести на голосование предложение по созданию государственной следственной комиссии. Комиссия Кнессета по госконтролю имеет право принимать решение о ее создании, однако у оппозиции нет большинства, и ожидается, что инициатива оппозиции будет отклонена.