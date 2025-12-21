Баарав-Миара вступила против создания "национальной комиссии" по расследованию событий 7 октября

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара выступила с заключением, в котором выражается протест против законопроекта депутата Ариэля Кальнера о создании "национальной комиссии" по расследованию событий 7 октября 2023 года.

Баарав-Миара убеждена, что инициатива парламентария от "Ликуда" является принципиально ущербной и предотвратит независимое и профессиональное расследование, призванное установить истину. Ее цель, согласно юридической советнице, – обслуживание политических интересов правительства, а не расследование его деятельности.

"Более 50 лет назад Кнессет разработал специальный инструмент для расследования событий подобного масштаба, и это государственная комиссия по расследованию. Трудно представить себе более экстренные причины для создания такой комиссии, чем события 7 октября и последовавшей за ним войны", – сообщила она.

Юрсоветница подчеркивает, что согласно существующему законодательству, состав комиссии должен быть определен председателем Верховного суда, а не политическими силами: "Речь идет о политизации расследования, что может быть принято общественностью как новая арена политической борьбы, а не как объективный орган".

Согласно тексту законопроекта, спикер Кнессета проведет консультации с представителями коалиции и оппозиции, после чего представит на утверждение пленарного заседания Кнессета предлагаемый состав комиссии. Для его утверждения необходимо большинство в 80 голосов. Если такого большинства не найдется, то глава коалиции предложит своих кандидатов, а глава оппозиции – своих. Если одна из сторон откажется принимать участие в формировании комиссии, эту функцию выполнит спикер Кнессета.

Если законопроект будет утвержден межминистерской комиссией по законодательству, он будет вынесен на голосование в предварительном чтении уже 24 декабря.

Параллельно начинает работу комиссия министров во главе с премьер-министром, которая должна определить полномочия будущей комиссии. Первое заседание этой рабочей группы состоится 22 декабря в то время, когда Нетаниягу должен был давать свидетельские показания в суде. По просьбе адвокатов главы правительства, заседание отменено.

В оппозиции уже заявили, что не намерены соглашаться на создание комиссии, предложенной правительством. На этой неделе депутаты от оппозиции, входящие в состав комиссии по государственному контролю, намерены вынести на голосование предложение по созданию государственной следственной комиссии. Комиссия Кнессета по госконтролю имеет право принимать решение о ее создании, однако у оппозиции нет большинства, и ожидается, что инициатива оппозиции будет отклонена.