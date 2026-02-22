x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 16:36
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал Лави Найдо из Беэр-Яакова

Полиция
Розыск
время публикации: 22 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 15:41
Внимание, розыск: пропал Лави Найдо из Беэр-Яакова
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Лави Найдо из Беэр-Яакова (возраст не указан), в последний раз его видели в воскресенье утром в Рамле, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 190 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы. Был одет в серую майку с длинным рукавом и темные спортивные брюки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Рамле по телефону 08-9279444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook