"Кан Бет": в Азуре случайным выстрелом убит пограничник

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Азуре убит боец пограничной полиции. По данным предварительного расследования, речь идет о случайном выстреле.

По словам военного корреспондента радиостанции "Кан Бет" Кармелы Менаше, в квартире вместе с погибшим находился его друг. (Сайт 0404co.il пишет, что трагедия произошла на базе МАГАВа).

На месте происшествия находятся добровольцы организации ЗАКА.

Полиция сообщила о задержании двух человек, присутствовавших при инциденте, расследование продолжается.