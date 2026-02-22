x
22 февраля 2026
Израиль

Пятимесячная девочка умерла во время пребывания у няни в Иерусалиме

время публикации: 22 февраля 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 15:25
Пятимесячная девочка умерла во время пребывания у няни в Иерусалиме
Flash90. Фото: М.Шай

Младенец в возрасте пяти месяцев потерял сознание во время пребывания у няни в иерусалимском районе Катамон. На место происшествия были вызваны медики "Ихуд Ацала".

Они начали процесс реанимации девочки, и не прекращая попыток реанимировать ее, повезли в больницу в критическом состоянии. В больнице врачи констатировали смерть младенца.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели девочки: на месте ведется сбор материалов, няня проходит допрос.

Информация уточняется.

