Пятимесячная девочка умерла во время пребывания у няни в Иерусалиме

Младенец в возрасте пяти месяцев потерял сознание во время пребывания у няни в иерусалимском районе Катамон. На место происшествия были вызваны медики "Ихуд Ацала".

Они начали процесс реанимации девочки, и не прекращая попыток реанимировать ее, повезли в больницу в критическом состоянии. В больнице врачи констатировали смерть младенца.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели девочки: на месте ведется сбор материалов, няня проходит допрос.

Информация уточняется.