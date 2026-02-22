Reuters: в начале марта пройдет новый раунд переговоров Ирана и США

Высокопоставленный иранский источник заявил агентству Reuters, что США и Иран планируют провести в начале марта новый раунд переговоров. Заявление было сделано на фоне концентрации сил для американского военного удара по Исламской республике.

"Последний раунд переговоров показал, что идеи США о механизме и объеме снятия санкций отличаются от наших требований. Обе стороны должны установить логичные временные рамки снятия. Дорожная карта должны быть разумной и основываться на обоюдных интересах", – сказал он.

В Иране на фоне резкого обострения кризиса вокруг переговоров с США произошли заметные сдвиги внутри системы управления. Как сообщает The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил фактическое "оперативное управление" страной своему советнику по нацбезопасности Али Лариджани, что означает заметное ослабление роли президента Масуда Пезешкиана.

В публикации NYT отмечается, что Лариджани – один из ключевых "силовых" и политических тяжеловесов Исламской республики, и его усиление связано с задачей обеспечить устойчивость режима в условиях возможных ударов и угроз для высшего руководства.

Напомним, что 19 феврала президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One по дороге в город Ром в Джорджии, назвал крайний срок для Ирана – не более 15 дней. "Я думаю, что десять дней достаточно, или 15 дней – это практически максимум", – сказал он.

Ранее на первом заседании "Совета мира", которое состоялось в Вашингтоне, Дональд Трамп призвал Иран заключить "серьезный договор" с США, предупредив, что иначе "произойдут плохие вещи". "Через десять дней станет ясно, можем ли мы двигаться дальше. Нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", – сказал президент.