Наука и Хайтек

Древнейшая миграция из Африки, начавшаяся 1,9 млн лет назад, оставила след в долине Иордана

Израильские ученые
Археология
время публикации: 22 февраля 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 16:26
Древнейшая миграция из Африки, начавшаяся 1,9 млн лет назад, оставила след в долине Иордана
Wikipedia.org. Фото: Hanay

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима установили, что стоянка Тель-Овадия в долине Иордана значительно старше, чем считалось ранее – ее возраст 1,9 миллиона лет.

Археологический памятник Тель-Овадия долгое время оставался загадкой для науки из-за сложности определения его точного возраста. Ранее ученые полагали, что стоянка возникла от 1,2 до 1,6 миллиона лет назад, основываясь на относительной хронологии. Но применение комплекса современных методов, включая датирование по космогенным изотопам, анализ древнего магнитного поля Земли в озерных отложениях и уран-свинцовое датирование ископаемых раковин моллюсков, позволило отодвинуть дату появления здесь древних людей глубоко в прошлое. Новые данные свидетельствуют, что это одно из старейших мест обитания гоминид за пределами африканского континента. Работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Уточненный возраст стоянки ставит ее в один ряд со знаменитым памятником Дманиси в Грузии. Это открытие меняет представление о путях и времени миграции наших предков. Оно указывает на то, что древние люди мигрировали из Африки в разные регионы практически одновременно. Более того, находки свидетельствуют о параллельном проникновении из Африки двух разных технологий изготовления каменных орудий: более примитивной олдувайской и продвинутой ашельской. Ранее считалось, что эти культурные традиции сменяли друг друга или даже возникли с большим временным разрывом.

Одной из главных трудностей датирования стоянки стало противоречие между первичными изотопными данными и геологическими структурами. Ученым удалось доказать, что осадочные породы проходили через циклы переотложения в пределах рифта Мертвого моря. Соавторы работы пояснили этот сложный процесс: "История захоронения, вытекающая из модели, подразумевает переработку отложений, ранее отложившихся в рифтовой долине, а затем повторно отложившихся вдоль береговой линии палеоозера Овадия". Работа значительно сдвинула в прошлое историю человечества вне Африки и разрешила давний геологический спор ученых.

Наука и Хайтек
