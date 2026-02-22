x
Мир

При попытке проникновения в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго убит человек

США
Дональд Трамп
время публикации: 22 февраля 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 16:27
При попытке проникновения в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго убит человек
AP Photo/Steve Helber

Секретная служба США сообщила в воскресенье, 22 февраля, что ее агенты, охраняющие частное поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Уэст Палм-Бич во Флориде, открыли огонь по неизвестному, который пытался незаконно проникнуть на территорию поместья.

Как сообщает агентство Reuters, в результате инцидента мужчина в возрасте около 20 лет был убит. Сообщается также, что мужчина, который пересек охраняемый периметр с северных ворот, был вооружен охотничьим обрезом и имел при себе сосуд с бензином.

Дональд Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне. Инцидент в Мар-а-Лаго расследует ФБР.

