Экономика

Возле Кирьят-Гата может быть создан ультрарелигиозный поселок "Плугот"

Харедим
Мин.строительства
Недвижимость
время публикации: 22 февраля 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 15:35

Правительство одобрило предложение министерства строительства изучить потребности ультрарелигиозного населения для создания нового ультраортодоксального населенного пункта к западу от 40-го шоссе неподалеку от Кирьят-Гата. Будущему населенному пункту присвоено рабочее название "Плугот".

В течение 100 дней специалисты из министерства строительства, министерства финансов, министерства внутренних дел и Управления жилищного планирования должны изучить все аспекты, необходимые для создания населенного пункта: инфраструктура, экономика, демография, занятость, торговля, окружающая среда и общественные услуги. Проверки будут проведены в соответствии с указаниями юридического советника правительства.

Подготовленная ими программа будет вынесена на рассмотрение Совета по планированию и застройке, а затем на утверждение правительства. Решение является частью широкой политики по увеличению предложения жилья и удовлетворению растущего спроса на жилье для ультрарелигиозного населения. Согласно стратегическому плану жилья до 2050 года, в ближайшие годы требуется добавление десятков тысяч единиц жилья для "харедим".

