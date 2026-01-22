ДТП с участием трех машин на 6-м шоссе, пострадали шесть человек

На 6-м шоссе, в районе развязки Сорек, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали с места аварии, что в ней пострадали шесть человек: двое получили тяжелые травмы, трое – средней тяжести и один человек получил легкие травмы.

В этом ДТП тяжело травмированы 5-летняя девочка и женщина примерно 40 лет.

Пострадавшие доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашдоде.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.