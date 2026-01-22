x
22 января 2026
|
последняя новость: 00:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 00:43
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП с участием трех машин на 6-м шоссе, пострадали шесть человек

Мада
ДТП
время публикации: 22 января 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 00:11
ДТП с участием трех машин на 6-м шоссе, пострадали шесть человек
Пресс-служба МАДА

На 6-м шоссе, в районе развязки Сорек, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали с места аварии, что в ней пострадали шесть человек: двое получили тяжелые травмы, трое – средней тяжести и один человек получил легкие травмы.

В этом ДТП тяжело травмированы 5-летняя девочка и женщина примерно 40 лет.

Пострадавшие доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашдоде.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

Автобус врезался в толпу демонстрантов возле Комемиют, погиб подросток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

Мужчина на электросамокате пострадал в результате ДТП в Хадере
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

Автобус сбил пожилую женщину в Иерусалиме, врачи борются за ее жизнь