Закон, запрещающий использовать в водометах дурнопахнущие смеси, прошел первое чтение в Кнессете

На пленарном заседании Кнессета принят в первом чтении законопроект, запрещающий при разгоне демонстраций использовать в водометах дурнопахнущие или окрашивающие смеси. Это предложение поддержали 14 парламентариев, голосов "против" не было.

В законопроекте, поданном депутатами Моше Гафни и Яаковом Ашером ("Дегель а-Тора"), говорится, что для разгона демонстраций может использоваться только вода, а процесс применения водомета должен фиксироваться на видео со звуком. Эта запись должна храниться не менее трех лет. В случаях, когда полиция считает, что передача видеозаписи третьему лицу может помешать расследованию или представляет угрозу для общественного порядка или безопасности государства, она вправе обратиться в суд за запретом.

К законопроекту были присоединены аналогичные законодательные инициативы Мерав Бен-Ари ("Еш Атид") и Гилада Карива ("Авода").

Законопроект передан в комиссию по национальной безопасности для подготовки ко второму и третьему чтениях.