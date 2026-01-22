x
22 января 2026
22 января 2026
Израиль

Замминистра Альмог Коэн: "Став депутатом, я живу с банковским минусом"

Цены
Правительство
время публикации: 22 января 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 15:28
Замминистра Альмог Коэн: "Став депутатом, я живу с банковским минусом"
Chaim Goldberg/Flash90

Заместитель министра Альмог Коэн ("Оцма Йегудит"), рассказал в подкасте Йегуды Шлезингера и Барака Сери, что его финансовое положение резко ухудшилось, когда он стал депутатом Кнессета.

"Раньше я наслаждался, летал, жил мечтой. Сегодня я живу в съемном жилье и с минусом 5,000 шекелей в банке".

Когда Шлезингер попытался понять, почему это произошло, Коэн ответил, что расходы на детей очень большие.

Стоит отметить, что Коэн – не первый член правительства, жалующийся на недостаточную зарплату. В январе 2024 года министр по делам поселенчества Орит Струк в эфире радиостанции "Кан Бет" Орит Струк заявила, что у министров вовсе нет высоких зарплат, и она знакома с теми, кто с трудом дотягивает до зарплаты, хотя тяжело работает и днем, и ночью. По словам Струк, некоторым министрам настолько тяжело финансово, что они вынуждены принимать помощь от своих родителей.

Израиль
