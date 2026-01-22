Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 января, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, местами слабые дожди. Сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 12-18, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-14, на Голанских высотах – 8-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу температура повысится, местами слабые дожди. В субботу – местами дожди. В воскресенье-понедельник – солнечно. Во вторник – переменная облачность, слабые дожди. В среду – похолодание, дожди с грозами.