x
22 января 2026
|
последняя новость: 05:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 05:39
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 22 января: повышение температуры, облачно

Погода
Дожди
время публикации: 22 января 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 05:46
Прогноз погоды в Израиле на 22 января: повышение температуры, облачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 января, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, местами слабые дожди. Сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 12-18, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-14, на Голанских высотах – 8-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу температура повысится, местами слабые дожди. В субботу – местами дожди. В воскресенье-понедельник – солнечно. Во вторник – переменная облачность, слабые дожди. В среду – похолодание, дожди с грозами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook