10 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ вновь призвал эвакуироваться жителей нескольких деревень на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 марта 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 18:02
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередной призыв к эвакуации для жителей юга Ливана. Предупреждение касается жителей нескольких деревень, включая Арнун и Яхмор.

Эдраи призывает их эвакуироваться, поскольку "террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее силой".

Израиль
