ЦАХАЛ вновь призвал эвакуироваться жителей нескольких деревень на юге Ливана

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередной призыв к эвакуации для жителей юга Ливана. Предупреждение касается жителей нескольких деревень, включая Арнун и Яхмор.

Эдраи призывает их эвакуироваться, поскольку "террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее силой".