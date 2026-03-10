ЦАХАЛ вновь призвал эвакуироваться жителей нескольких деревень на юге Ливана
Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередной призыв к эвакуации для жителей юга Ливана. Предупреждение касается жителей нескольких деревень, включая Арнун и Яхмор.
Эдраи призывает их эвакуироваться, поскольку "террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее силой".