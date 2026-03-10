x
10 марта 2026
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 18:52
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Директор палестинской школы задержан по подозрению в подстрекательстве против Израиля

Полиция
Иудея и Самария
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 18:28
Директор палестинской школы задержан по подозрению в подстрекательстве против Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 10 марта в деревне Дура, рядом с Хевроном, бойцы бригады "Иегуда" задержали 44-летнего директора школы из соседней деревни.

По данным полиции, задержанный множество раз размещал в социальной сети Facebook подстрекательские посты против государства Израиль. В частности, через полчаса после начала войны с Ираном, утром 28 февраля, он открыто призывал Иран уничтожить Израиль. "Боже, храни Исламскую Республику Иран! Мы просим бога обратить планы и козни врага против него самого", – писал он.

После допроса в отделении полиции Хеврона он был взят под стражу. Он подозревается в подстрекательстве в интернете, поддержке враждебной структуры и нанесении ущерба безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 марта 2026

11-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" координируют атаки на Израиль