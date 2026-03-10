Директор палестинской школы задержан по подозрению в подстрекательстве против Израиля

В ночь на 10 марта в деревне Дура, рядом с Хевроном, бойцы бригады "Иегуда" задержали 44-летнего директора школы из соседней деревни.

По данным полиции, задержанный множество раз размещал в социальной сети Facebook подстрекательские посты против государства Израиль. В частности, через полчаса после начала войны с Ираном, утром 28 февраля, он открыто призывал Иран уничтожить Израиль. "Боже, храни Исламскую Республику Иран! Мы просим бога обратить планы и козни врага против него самого", – писал он.

После допроса в отделении полиции Хеврона он был взят под стражу. Он подозревается в подстрекательстве в интернете, поддержке враждебной структуры и нанесении ущерба безопасности.