The Marker: строительным компаниям предлагают галахический контроль за проектами

Газета The Marker сообщает, что система сертификатов кашрута, известная прежде всего в пищевой отрасли, начинает распространяться на рынок недвижимости. Раввин Авраам-Моше Гальперин предлагает строительным компаниям галахическое сопровождение проектов, включающее контроль со стороны специалистов Научно-технологического института по галахе. Стоимость такой услуги составляет около 30 тысяч шекелей за одно здание.

Речь идет о проверке систем здания с точки зрения соблюдения субботы и других норм галахи – включая субботние лифты, автоматические двери и шлагбаумы, системы входа с датчиками движения, домофоны, камеры наблюдения и технологии "умного дома". По данным издания, недавно в институте прошла встреча представителей крупных строительных компаний Иерусалима, на которой обсуждалась возможность религиозного сопровождения крупных жилищных проектов.

Научно‑технологический институт по галахе был основан в 1965 году отцом нынешнего руководителя и занимается разработкой решений на стыке религиозного права, науки и технологий. В институте работают раввины и инженеры, которые разрабатывают или одобряют технические решения для соблюдения галахи в современном технологическом мире – например, в вопросах использования электрических приборов в субботу. Институт часто рассматривают как ультраортодоксальную и более строгую альтернативу институту "Цомет", основанному раввинами религиозного сионизма.

The Marker отмечает, что появление подобных сертификатов в сфере строительства вызывает опасения, что новый стандарт может стать обязательным для застройщиков. Это увеличит расходы на строительство и станет выгодно прежде всего организациям, которые выдают такие сертификаты.