Умер профессор Шломо Машиах, один из первых специалистов в Израиле по ЭКО

Умер профессор Шломо Машиах, один из первых специалистов по экстракорпоральному оплодотворению в Израиле и основатель отделения ЭКО в больнице "Асута". Ему было 89 лет.

В "Асуте" отметили его многолетний вклад в развитие репродуктивной медицины в Израиле и выразили соболезнования семье, коллегам и ученикам профессора.

Шломо Машиах был профессором гинекологии, одним из основателей медицинского факультета Тель-Авивского университета, а также возглавлял отделение акушерства и гинекологии больницы "Шиба".