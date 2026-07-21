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Умер профессор Шломо Машиах, один из первых специалистов в Израиле по ЭКО

Медицина
время публикации: 21 июля 2026 г., 23:32 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 23:32
Умер профессор Шломо Машиах, один из первых специалистов в Израиле по ЭКО
Wikipedia.org

Умер профессор Шломо Машиах, один из первых специалистов по экстракорпоральному оплодотворению в Израиле и основатель отделения ЭКО в больнице "Асута". Ему было 89 лет.

В "Асуте" отметили его многолетний вклад в развитие репродуктивной медицины в Израиле и выразили соболезнования семье, коллегам и ученикам профессора.

Шломо Машиах был профессором гинекологии, одним из основателей медицинского факультета Тель-Авивского университета, а также возглавлял отделение акушерства и гинекологии больницы "Шиба".

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