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Мир

Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Сырского и назначил на его место Драпатого

Война в Украине
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 21 июля 2026 г., 23:08 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 23:08
Михаил Драпатый
Wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отстранении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Новым главнокомандующим назначен Михаил Драпатый.

"Решил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – заявил Зеленский в своем обращении.

Зеленский также отметил заслуги Сырского. "Факт – Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины", – сказал он.

Мир
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