23-й день войны "Рычание льва": тяжелые последствия обстрелов юга Израиля

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 22 дня войны ЦАХАЛом были нанесены более 8500 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 22 дня войны атаковала свыше 8000 целей. Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

23-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 22.03.2026

04:00

Иранские источники сообщают о серии взрывов в горном регионе Демавенд, на севере Ирана. Предварительно: нанесены авиаудары.

Саудовские источники сообщают о ракетном обстреле Эр-Рияда со стороны Ирана. Предварительно: было выпущено не менее трех баллистических ракет.

03:00

Иранские источники сообщают о множестве взрывов – как в западной, так и восточной части Тегерана.

В Сулеймании, на северо-востоке Ирака, со стороны Ирана БПЛА атаковали объекты курдских вооруженных сил.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

02:00

В окрестностях авиабазы ​​"Принц Султан" в саудовском регионе Аль-Хардж, прозвучали сирены. На этой базе дислоцированы американские военные.

Из Ирака поступили сообщения об очередной атаке с применением ударного БПЛА на американскую базу "Виктория" в Багдаде.

ЦАХАЛ объявил о новой волне атак против инфраструктуры иранского террористического режима в Тегеране.

Вновь тревога на севере Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает система ПВО.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о новом инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. По данным ведомства, сигнал поступил из района примерно в 15 морских милях к северу от Шарджи, где капитан грузового судна сообщил о взрыве, вызванном неопознанным снарядом, разорвавшимся в непосредственной близости от судна.

Тревога "Цева адом" прозвучала на северо-западе Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает система ПВО.

Иракские источники сообщают о взрывах в районе консульства США в Эрбиле, на севере Ирака. Сведений о пострадавших не поступало. Госдепартамент США пока не комментирует эту информацию.

01:00

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Султании, на юге Ливана, примерно в 10 км от израильской границы.

По итогам оценки обстановки Командование тыла ЦАХАЛа изменило инструкции по гражданской обороне для ряда районов юга страны. В зонах Лахиш, Западный Лахиш, Западный Негев, Центральный Негев, Южный Негев и район Мертвого моря вводится режим ограниченной активности. Новые указания вступают в силу в воскресенье, 22 марта, в 06:00, и будут действовать до вторника, 24 марта, 20:00. Согласно обновленным инструкциям, образовательная деятельность запрещена. Разрешены собрания численностью до 50 человек, при условии, что во время тревоги можно вовремя добраться до убежища. Работа на предприятиях и в учреждениях разрешена только там, откуда можно в установленное время попасть в защищенное пространство. Решение было принято после очередной оценки ситуации в Командовании тыла. Пока в остальных районах Израиля режим без изменений.

00:00

Последствия атак, осуществленных Ираном вечером 21 марта: попадания ракет в Димоне и Араде, около 140 пострадавших. Подробности

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 20 человек: 18 израильтян, филиппинка и иностранный рабочий (гражданство уточняется).

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

15. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

16. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

17. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

18. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

19. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

20. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.