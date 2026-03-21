Попадания иранских ракет в Димоне и Араде, более 120 пострадавших

Вечером 21 марта иранские баллистические ракеты упали на жилые районы израильских городов Димона и Арад в Негеве. Причинен значительный ущерб. В общей сложности пострадали более 120 человек, среди них есть тяжелораненые.

Система ПРО не смогла перехватить эти ракеты.

По Димоне известно о более 50 пострадавших. В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены 38 из них, в том числе 12-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии. Еще один человек в возрасте около 20 лет находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы и нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

По Араду известно о более 70 пострадавших. В больницы, прежде всего в "Сороку", доставлены 68 из них. Для эвакуации задействованы вертолеты МАДА и ЦАХАЛа. Среди пострадавших не менее десяти тяжелораненых, 15 с травмами средней тяжести и более 40 с легкими травмами. Сообщается, что тяжело ранена четырехлетняя девочка. Разборы завалов продолжаются.

Судя по воронке и характеру повреждений, в Араде ракета упала в непосредственной близости от жилого дома, в результате взрыва множество квартир было разрушено. Судя по имеющимся данным, среди пострадавших множество представителей ультраортодоксального сектора.

Отметим, что сведений о причинении ущерба промышленным объектам в Димоне и Араде нет. На данном этапе известно об ущербе в жилых районах.