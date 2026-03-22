ЦАХАЛ сообщил о семи легкораненых военнослужащих на севере Израиля и на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате нескольких инцидентов на северном фронте легкие ранения получили семь израильских военнослужащих.

По данным армии, четверо бойцов пострадали в Южном Ливане при взрыве газового баллона, еще один военный был легко ранен после падения беспилотника рядом с армейским подразделением. Кроме того, двое военнослужащих получили легкие травмы в результате производственного инцидента на севере Израиля.

В армии не уточняют, к каким подразделениям относятся пострадавшие и в каких именно районах произошли инциденты.