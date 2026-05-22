ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы 551-й бригады выявили на юге Ливана пятерых боевиков "Хизбаллы", вошедших в командный пункт организации к северу от передового оборонительного рубежа.

По данным армейской пресс-службы, вскоре израильские ВВС атаковали здание, боевики были ликвидированы.

В ЦАХАЛе также заявили, что за последние сутки были атакованы склады оружия и другие террористические объекты "Хизбаллы", а также ликвидированы дополнительные боевики, представлявшие угрозу израильским силам.

На этом фоне телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", утверждает, что в результате ударов ЦАХАЛа по целям на юге Ливана 22 мая были убиты не менее десяти человек, "в том числе семь фельдшеров", и несколько человек получили ранения.