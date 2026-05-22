WSJ: Иран использовал Binance для обхода санкций и финансирования режима

Издание Wall Street Journal пишет, что сеть под управлением иранского бизнесмена Бабака Занджани, называющего себя "антисанкционным" оператором, в течение двух лет провела операции на сумму около 850 млн долларов через криптовалютную биржу Binance.

По сведениям издания, большая часть этих операций проходила через один торговый счет. Эксперты, изучавшие связанные с Ираном криптокошельки, выявили и другие денежные потоки, которые могли использоваться для обхода санкций.

Как утверждает WSJ, Binance стала для "Корпуса стражей исламской революции" и ассоциированных с ним структур одним из важных каналов обхода экономических ограничений. По оценке источников и экспертов WSJ, значительная часть средств, проходивших через такие счета, могла направляться на поддержку иранского режима и его военных структур, включая КСИР. В публикации говорится, что часть переводов была связана с оплатой китайскими контрагентами иранской нефти.

Binance отвергает обвинения. Представитель биржи заявил WSJ, что информация неточна, что Binance не допускала операций с лицами или цифровыми кошельками, находившимися под санкциями на момент транзакций, и принимала необходимые меры после выявления таких связей. По словам представителя компании, согласно данным Binance, подавляющее большинство упомянутых операций "не имеет отношения к платформе Binance".

Это не первая публикация WSJ о возможной роли Binance в иранских схемах обхода санкций. В марте газета сообщала, что минюст США расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций и финансирования связанных с ним вооруженных группировок. Binance подала против WSJ иск о клевете, отрицая утверждения издания. В 2023 году Binance признала нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкционных правил, согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов и перейти под усиленный контроль США. Основатель биржи Чанпэн Чжао отбыл тюремный срок и в октябре прошлого года был помилован президентом Дональдом Трампом.