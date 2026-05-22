Госсекретарь США: в переговорах по Ирану есть "небольшой прогресс"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах по Ирану есть "небольшой прогресс". Он сказал это после встречи с министрами иностранных дел стран NATO в Хельсингборге, Швеция.

Комментируя публикацию The New York Times о том, что Иран обсуждает с Оманом совместное взимание платежей за использование Ормузского пролива, Рубио заявил: "Ни одна страна не должна это принимать". В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность совместного взимания платежей в Ормузском проливе. Два источника заявили NYT, что Тегеран не планирует вводить плату непосредственно за проход судов через пролив, однако обсуждает сборы за "услуги". Два иранских источника утверждают, что Оман готов использовать свое влияние на соседние страны региона – включая Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также США – для продвижения этой схемы, поскольку она может принести значительную экономическую выгоду.

22 мая иранское агентство ISNA сообщило, что между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен посланиями при посредничестве Пакистана с целью выработать рамки возможного соглашения. По данным агентства, стороны обмениваются сообщениями и черновиками документов, пытаясь согласовать формулу дальнейших переговоров. Ранее иранские источники заявляли, что Тегеран изучает американские предложения, касающиеся "рамок и мер по укреплению доверия".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранского чиновника сообщал, что переговорщики "очень близки" к согласованию проекта текста, однако ключевые разногласия сохраняются.

По данным Reuters, Иран добивается всеобъемлющего прекращения боевых действий, гарантий, что не будет новых атак, снятия ограничений на экспорт нефти и разморозки активов. В свою очередь, Вашингтон настаивает на обсуждении ядерной программы Ирана как центрального условия урегулирования.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном наблюдаются "позитивные признаки", однако подчеркнул, что Вашингтон готов рассмотреть и другие варианты, если дипломатия не приведет к соглашению. "Есть некоторые позитивные признаки, но я не хочу быть чрезмерно оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", – заявил госсекретарь США журналистам. По словам Марко Рубио, президент США Дональд Трамп предпочел бы дипломатическое урегулирование с Ираном. "Это всегда было его предпочтением. Если нам удастся заключить хорошую сделку – будет прекрасно. Я не могу гарантировать, что это произойдет, но могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться соглашения". При этом он отметил: "Если хорошей сделки не будет, президент ясно дал понять, что у него есть другие варианты. Я не буду уточнять, какие именно, но все и так понимают, о чем идет речь".

До того президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, по всей видимости, уничтожит высокообогащенный уран из Ирана после того, как получит его под свой контроль. "Мы получим его, – подчеркнул президент в ходе пресс-конференции. – Нам он не нужен, мы его не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им сохранить его". Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы распорядился не вывозить обогащенный уран из страны. Позднее иранский чиновник, которого цитировала "Аль-Джазира", опроверг эти сообщения.

Судьбу иранского урана обсуждал и президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин рассказал китайскому лидеру о предложении транспортировать и хранить иранский обогащенный уран на территории России.

В четверг иранское агентство ISNA сообщало, что Тегеран готовит "ответ" на американский документ, касающийся возможного завершения войны. По данным агентства, переданный США документ посвящен рамкам урегулирования и мерам по укреплению доверия; подробности предложений в сообщении не приводятся.

Новое предложение по урегулированию войны с Ираном, подготовленное Катаром и Пакистаном при участии Саудовской Аравии, Турции и Египта, вызвало напряженность между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, писало ранее издание Axios со ссылкой на информированные источники. По данным автора публикации Барака Равида, во время телефонного разговора Трамп и Нетаниягу обсуждали инициативу, которая должна сократить разрыв между позициями США и Ирана: Тегеран должен взять на себя ясные обязательства по ядерной программе, а Вашингтон – определить механизм постепенного размораживания иранских средств. Источники Axios утверждают, что Нетаниягу выступает против этого предложения и может в ближайшее время добиваться встречи с Трампом в Вашингтоне, чтобы изложить свои возражения более детально.

По данным американских СМИ, разногласия между Трампом и Нетаниягу проявились и в телефонном разговоре, который состоялся двумя днями ранее и был охарактеризован источниками как "напряженный". Согласно публикациям CNN и Wall Street Journal, Нетаниягу убеждал Трампа, что дальнейшее ожидание играет на руку Ирану, и настаивал на продолжении действий по ранее намеченному плану, тогда как президент США заявил, что предпочитает дать дипломатии дополнительное время, "чтобы спасти человеческие жизни". По данным WSJ, в предыдущем разговоре в воскресенье Нетаниягу также подчеркивал, что Израиль скептически относится к возможности того, что Иран выполнит какое-либо соглашение о демонтаже ядерной программы или откажется от атак на страны региона.

Публикации вышли на фоне сообщений иранских СМИ о продолжающемся обмене предложениями через посредников. Агентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, передавало со ссылкой на представителя МИД Эсмаила Багаи, что США через Пакистан направили Тегерану "пересмотренные пункты и соображения" после получения иранского предложения; по словам Багаи, иранская сторона продолжает их изучать.

Ранее Nour News также сообщало, что Иран не считает себя связанным американскими дедлайнами и объявит ответ после завершения рассмотрения предложения. В более ранних заявлениях иранская сторона связывала возможное прекращение войны с прекращением боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также с вопросами снятия санкций, разморозки активов и режима прохода через Ормузский пролив.

По данным Axios, Трамп пока не определился окончательно, продолжать ли дипломатические усилия или возобновить удары по Ирану. Ранее издание сообщало, что президент США временно приостановил подготовку атаки после обращений лидеров стран Персидского залива, но распорядился сохранять готовность к масштабной операции, если переговоры не приведут к приемлемому результату.

20 мая, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом с военно-воздушной базы Эндрюс, Дональд Трамп заявил, что Нетаниягу "сделает все, что я скажу". При этом на прямой вопрос о том, совпадают ли позиции двух лидеров по Ирану, Трамп коротко ответил: "Да". Трамп также выразил поддержку Нетаниягу, назвав его "премьер-министром военного времени", с которым, по его мнению, несправедливо обращаются в самом Израиле: "У них там есть президент, который относится к нему очень плохо". Говоря о переговорах с Ираном, Трамп заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт немедленно: "Мы дадим один шанс. Я не тороплюсь". По его словам, он предпочел бы мирное решение: "В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей. Мы можем действовать и по-другому, но я бы хотел, чтобы погибло немного людей". Трамп также усомнился в том, что иранское руководство действует в интересах собственного народа, отметив "небывалый уровень гнева" в иранском обществе. На вопрос о том, не затягиваются ли переговоры, Трамп ответил: "Скажем так: война во Вьетнаме была 19 лет, в Афганистане – 10, в Ираке – 12, в Корее – 7. Вторая мировая – 4 года. В Иране сейчас – три месяца, и большую часть этого времени действовало перемирие".