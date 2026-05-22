"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в Дир Канун ан-Нахре, северо-восточней Тира, на юге Ливана, в 23 км от израильской границы. Двое убитых, двое раненых.

"Аль-Маядин" заявляет также, что в районе Бурдж-Рахаля, недалеко от Дир Канун ан-Нахра, были атакованы мотоцикл и бригада скорой помощи. Утверждается, что погиб фельдшер, еще четверо получили ранения.

Кроме того, сообщается об израильском авиаударе по цели на окраине Майдафуна, примерно в 10 км от границы Израиля.

Ливанские источники ночью сообщали, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в Ханауийе, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, в 13 км от израильской границы. Утверждается, что причинен ущерб офису скорой помощи.

ЦАХАЛ не комментирует.