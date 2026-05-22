x
22 мая 2026
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 мая 2026
|
22 мая 2026
|
последняя новость: 10:59
22 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 22 мая 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 10:34
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в Дир Канун ан-Нахре, северо-восточней Тира, на юге Ливана, в 23 км от израильской границы. Двое убитых, двое раненых.

"Аль-Маядин" заявляет также, что в районе Бурдж-Рахаля, недалеко от Дир Канун ан-Нахра, были атакованы мотоцикл и бригада скорой помощи. Утверждается, что погиб фельдшер, еще четверо получили ранения.

Кроме того, сообщается об израильском авиаударе по цели на окраине Майдафуна, примерно в 10 км от границы Израиля.

Ливанские источники ночью сообщали, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в Ханауийе, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, в 13 км от израильской границы. Утверждается, что причинен ущерб офису скорой помощи.

ЦАХАЛ не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2026

959-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии