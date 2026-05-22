Внимание, розыск: пропал 22-летний Роман Еромоленко из Холона

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 22-летнего Роман Еромоленко, жителя Холона. В последний раз его видели утром 21 мая на улице Маймон в Холоне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.83, худощавый, карие глаза, длинные волнистые волосы, щетина и усы. Отметим, что фотография текстовому описанию отчасти не соответствует.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-5027999.