Внимание, розыск: пропал 22-летний Роман Еромоленко из Холона
время публикации: 22 мая 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 14:08
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 22-летнего Роман Еромоленко, жителя Холона. В последний раз его видели утром 21 мая на улице Маймон в Холоне. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.83, худощавый, карие глаза, длинные волнистые волосы, щетина и усы. Отметим, что фотография текстовому описанию отчасти не соответствует.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-5027999.