В районе Вади-Ара в результате стрельбы мужчина получил тяжелые ранения

В Мусмусе в районе Вади-Ара в результате стрельбы мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Они приступили к следственным действиям и сбору улик в рамках расследования.

По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, его обстоятельства выясняются.