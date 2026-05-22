В районе Вади-Ара в результате стрельбы мужчина получил тяжелые ранения
время публикации: 22 мая 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 15:27
В Мусмусе в районе Вади-Ара в результате стрельбы мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Они приступили к следственным действиям и сбору улик в рамках расследования.
По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, его обстоятельства выясняются.