ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 22 ноября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 09:10
21 ноября ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Фаруна на юге Ливана.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, отметив, что на протяжении всей войны он способствовал террористической деятельности, направленной против Израиля и израильских военнослужащих.
"Действия этого боевика являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – говорится в сообщении.