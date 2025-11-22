ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

21 ноября ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Фаруна на юге Ливана.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, отметив, что на протяжении всей войны он способствовал террористической деятельности, направленной против Израиля и израильских военнослужащих.

"Действия этого боевика являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – говорится в сообщении.