СМИ: в секторе Газы возобновились поиски останков погибших заложников

В секторе Газы возобновились поиски останков погибших заложников.

На сегодняшний день в Газе удерживают останки трех заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим), Дрор Ор (из Беэри), Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).

Как сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат", террористы "Изаддина аль-Касам", боевого крыла ХАМАСа, в сопровождении инженерной техники и группы сотрудников "Красного Креста" ищут останки одного из похищенных в районе Аз-Зайтун, на юге города Газы. Источники в ХАМАСе пожаловались посредникам на то, что "Израиль пытался убить командира, ответственного за поиски останков в районе Аз-Зайтун".

В то же время террористы "Бригад аль-Кудс" ("Исламский джихад") вместе с группой египетских рабочих и двумя единицами тяжелой техники ищут тело еще одного похищенного в районе севернее лагеря Нусейрат.

Местонахождение третьего тела пока не установлено. Предположительно, останки могут находиться на севере сектора Газы, в районе, разрушенном в ходе войны, где проводились масштабные операции по зачистке территории от террористов.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

13 ноября вернули останки Мени (Менахема) Годарда.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.