Израиль

Военные разрушили дом террориста, причастного к смерти Цеэлы Гез и ее новорожденного сына

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Террористы
время публикации: 22 октября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 19:45
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Брухина военные разрушили дом Джамиля Самары, одного из террористов, совершивших 14 мая 2025 года теракт, в результате которого погибла Цеэла Гез и ее ребенок.

Теракт в Самарии. 14.05.2025

14 мая около 22:00 на 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, в результате обстрела автомобиля была смертельно ранена 37-летняя Цеэла Гез – мать четырех детей, работавшая эмоциональным терапевтом. Она была на позднем сроке беременности, и вместе с мужем они направлялись в родильное отделение, где должен был родиться их четвертый ребенок.

Муж Цеэлы, Хананель, был ранен, но выжил.

Утром 15 мая врачи констатировали смерть Цеэлы Гез.

29 мая умер Равид Хаим – недавно родившийся сын Цеэлы Гез.

Террористы были ликвидированы в ходе операций ЦАХАЛа.

