Дом террориста, ответственного за убийство Цеэлы Гез и ее малыша, будет снесен
время публикации: 06 октября 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 17:06
Командующий Центральным военным округом подписал указ о конфискации и сносе дома одного Джамиля Самары, одного из террористов, совершивших 14 мая 2025 года теракт между поселками Брухин и Пдуэль.
В результате этого теракта была убита Цеэла Гез, ехавшая в больницу рожать малыша. Родившийся в результате экстренного кесарева сечения мальчик Равид-Хаим прожил всего около двух недель и скончался 29 мая.
Семья террориста сможет подать апелляцию на решение о сносе.
Дом еще одного террориста, Наэля Самары, был снесен в сентябре. В отношении дома третьего соучастника теракта Махера Самары также вынесен приказ о конфискации и сносе.
