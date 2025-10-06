x
06 октября 2025
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Дом террориста, ответственного за убийство Цеэлы Гез и ее малыша, будет снесен

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 06 октября 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 17:06
Дом террориста, ответственного за убийство Цеэлы Гез и ее малыша, будет снесен
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным военным округом подписал указ о конфискации и сносе дома одного Джамиля Самары, одного из террористов, совершивших 14 мая 2025 года теракт между поселками Брухин и Пдуэль.

В результате этого теракта была убита Цеэла Гез, ехавшая в больницу рожать малыша. Родившийся в результате экстренного кесарева сечения мальчик Равид-Хаим прожил всего около двух недель и скончался 29 мая.

Семья террориста сможет подать апелляцию на решение о сносе.

Дом еще одного террориста, Наэля Самары, был снесен в сентябре. В отношении дома третьего соучастника теракта Махера Самары также вынесен приказ о конфискации и сносе.

Израиль
