x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ разрушит дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына

Теракт
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 сентября 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 15:26
ЦАХАЛ разрушит дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля объявила о намерении снести в деревне Брукин дома террористов Наиля и Маэра Самара, совершивших 14 мая 2025 года нападение, в результате которого погибла мать четырех детей 37-летняя Цеэла Гез, а позже умер ее новорожденный сын Равид Хаим.

Теракт в Самарии. 14.05.2025

14 мая около 22:00 на 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, в результате обстрела автомобиля была смертельно ранена 37-летняя Цеэла Гез – мать четырех детей, работавшая эмоциональным терапевтом. Она была на позднем сроке беременности, и вместе с мужем они направлялись в родильное отделение, где должен был родиться их четвертый ребенок.

Муж Цеэлы, Хананель, был ранен, но выжил.

Утром 15 мая врачи констатировали смерть Цеэлы Гез.

29 мая умер Равид Хаим – недавно родившийся сын Цеэлы Гез.

Террористы были ликвидированы в ходе операций ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

Умер недавно родившийся сын Цеэлы Гез, убитой террористом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2025

Ликвидация террориста в Брухине. Подробности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2025

Теракт в Самарии: убита израильтянка, врачи борются за жизнь ее ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2025

Теракт в Самарии: двое раненых, в их числе беременная женщина