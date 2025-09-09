ЦАХАЛ разрушит дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына

Армия обороны Израиля объявила о намерении снести в деревне Брукин дома террористов Наиля и Маэра Самара, совершивших 14 мая 2025 года нападение, в результате которого погибла мать четырех детей 37-летняя Цеэла Гез, а позже умер ее новорожденный сын Равид Хаим.

Теракт в Самарии. 14.05.2025

14 мая около 22:00 на 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, в результате обстрела автомобиля была смертельно ранена 37-летняя Цеэла Гез – мать четырех детей, работавшая эмоциональным терапевтом. Она была на позднем сроке беременности, и вместе с мужем они направлялись в родильное отделение, где должен был родиться их четвертый ребенок.

Муж Цеэлы, Хананель, был ранен, но выжил.

Утром 15 мая врачи констатировали смерть Цеэлы Гез.

29 мая умер Равид Хаим – недавно родившийся сын Цеэлы Гез.

Террористы были ликвидированы в ходе операций ЦАХАЛа.