Внимание, розыск: пропал 33-летний Кфир Закария из Бней-Брака (найден)

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 33-летнего Кфира Закарии, жителя Бней-Брака. В последний раз его видели вечером 21 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.72, брюнет, глаза карие.

Описания одежды нет.

Возможно, он находится в районе Иерусалима.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

-----

Вскоре после объявления полиция сообщила, что разыскиваемый найден.