Внимание, розыск: пропал 33-летний Кфир Закария из Бней-Брака (найден)
время публикации: 22 октября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 14:50
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 33-летнего Кфира Закарии, жителя Бней-Брака. В последний раз его видели вечером 21 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.72, брюнет, глаза карие.
Описания одежды нет.
Возможно, он находится в районе Иерусалима.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.
-----
Вскоре после объявления полиция сообщила, что разыскиваемый найден.