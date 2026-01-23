Израиль заявил, что Совбез ООН позволяет иранскому режиму действовать безнаказанно

Израильская миссия при учреждениях ООН в Женеве опубликовала заявление о ситуации в Иране, в котором выражается резкая критика в адрес ООН и правозащитных организаций на фоне массового убийства протестующих. В заявлении, в частности, говорится: "Сегодня появляются сообщения о том, что иранский режим начал приводить в исполнение смертные приговоры в отношении задержанных протестующих. Совет Безопасности ООН предаёт мужественных людей, которые рискуют своими жизнями ради свободы, и позволяет исламскому режиму действовать безнаказанно и продолжать систематические и масштабные нарушения прав человека".

В завершение заявления подчеркивается, что "система защиты прав человека продолжает подводить мужественный народ Ирана".

В сеть просочились фотографии, сделанные в морге судебно-медицинского центра Кахризак в Тегеране. Эти снимки демонстрируют последствия жестокого подавления массовых протестов в Иране. На снимках запечатлены лица погибших, многие из которых изуродованы, с признаками огнестрельных ранений и других телесных повреждений; среди погибших – как минимум 326 человек, включая 18 женщин в возрасте от 12 до 70 лет. Из-за тяжлых увечий опознание погибших затруднено, и единственным способом идентификации служат банковские карты убитых.

Распространение этих фотографий произошло вопреки почти полной блокаде интернета в стране.

Международные эксперты, включая специального докладчика ООН по правам человека, предупреждают, основываясь на сообщениях врачей с доступом к спутниковому интернету и других источниках, что реальное число жертв может превышать 20000. Они призывают провести тщательное расследование возможных преступлений против человечности со стороны режима.

По данным HRANA (Human Rights Activists News Agency), на которые ссылаются западные СМИ, подтверждены данные о более 4900 погибших, еще примерно 9300 сообщений о гибели людей проверяются. Число задержанных превышает 26 тысяч человек.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Иране Май Сато заявляла, что число погибших среди гражданских – не менее 5000, но, по данным медицинских источников внутри Ирана, могли погибнуть до 20 тысяч и более человек.

Власти Ирана обнародовали собственную оценку, заявив о 3117 погибших, включая сотрудников силовых структур.

Иранские оппозиционные СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп, делающий противоречивые заявления по поводу ситуации в Иране, выдает желаемое за действительное – протесты не прекратились, казни не прекратились, люди продолжают гибнуть, режим аятолл не считается ни с мнением Трампа, ни с мнением других мировых лидеров.

В сложившейся ситуации остается высокой вероятность военного решения. Армия США продолжает концентрировать силы на Ближнем Востоке. Повышена готовность в Израиле. В Европе тем временем продолжают говорить, прежде всего, о новых санкциях против Тегерана.